「米州の盾サミット」で演説するトランプ米大統領＝7日、フロリダ州ドラル（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、南部フロリダ州での中南米諸国の首脳らを招いた会議で、キューバは米国による圧力を受け「行き詰まり、窮地に立たされている」と語り、共産党独裁体制は「存続の危機」との認識を示した。キューバが交渉を望んでいると重ねて主張し「合意は容易に成立するはずだ」と話した。トランプ氏は「われわ