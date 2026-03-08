◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）確信を持って伸びていく打球を見つめた。大谷のソロで同点に追いついた直後の３回２死。鈴木はサイド右腕・高永表の真ん中１１６キロスライダーを完璧に捉えた。一時勝ち越しとなる左中間席中段へのソロ。昨季メジャーで３２本塁打を放った男が２打席連続アーチを描いた。「チームが勢いに乗れるような打撃ができて良かったです」。地鳴りのような歓声を浴びなが