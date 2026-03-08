◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）◆西塚洸二騎手初騎乗で初勝利。重賞は２５年の紫苑Ｓ（ケリフレッドアスク）以来、通算２勝目。◆手塚貴久調教師１２年アイムユアーズ以来、１４年ぶり２勝目。重賞は今年の共同通信杯（リアライズシリウス）に続く、今年２勝目。通算４３勝目。◆エピファネイア産駒３頭目の出走で初勝利。重賞は小倉牝馬Ｓ（ジョスラン）