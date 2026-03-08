フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・島田麻央（木下グループ）が137.01点、合計208.91点で優勝。史上初の4連覇を達成した。2位はハナ・バース（オーストラリア）で205.39点、3位は岡万佑子（木下アカデミー）で197.17点。海外記者も、体調万全でない中の優勝を称えた。最後