◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）桜花賞トライアルの第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３着馬までに優先出走権）が７日、阪神競馬場の芝１４００メートルで行われ、ギリーズボールが強烈な末脚を繰り出し重賞初勝利。抽選突破した“運”も味方に桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神）への切符を手にした。桜への道をこじ開けた。１０番人気の伏兵・ギリーズボー