◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム大阪）マタは結果こそ悪かったが次回の登板を見てみたいと思う投手だ。ＭＡＸ１５７キロを計測したストレートには球威があり、変化球の精度を上げて緩急を使えれば先発で通用するはず。この日はチェンジアップが高めに浮き、打者にとって打ちごろの半速球になっていた。スライダーも引っかける場面が多く、効果的に使えていなかった。今後も結果が伴わず、先発起用が難