弥生賞ディープインパクト記念は2頭が指数85で同点首位に並んだ。◎はライヒスアドラー。中山芝1800メートルのデビュー戦は、2着に3馬身半差の楽勝。続く2戦目、東スポ杯2歳Sでは勝ち馬（パントルナイーフ＝弥生賞回避）と並ぶ上がり3F32秒9の末脚で3着。1馬身差だった2着ゾロアストロはきさらぎ賞を制している。○アドマイヤクワッズは新馬→デイリー杯2歳Sと連勝し朝日杯FS3着。千六しか距離経験がないが、潜在能力は互角以上