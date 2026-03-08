過去10年で傾向を探る。☆キャリア3戦【4・4・4・22】（複勝率35・3％）が優秀。4戦【2・1・3・12】（同33・3％）、2戦【2・3・2・15】（同31・8％）も好走範囲。5、6戦は1勝ずつ挙げているが、複勝率はともに10％台と低い。☆前走着順1着【5・7・1・37】が断然。2着【1・2・4・5】（複勝率58・3％）、5着【1・0・3・3】（同57・1％）、3着【1・1・1・7】（同30・0％）。6着以下は連対なしと厳しい。☆脚質4角