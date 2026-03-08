後方で脚をためた2番人気サンアントワーヌが直線外に持ち出して鋭く伸び、接戦の2着争いを制した。荻野極は「スタートも出て道中はスムーズな形。勝ち馬とは枠の差。体は成長段階ですが上手に走っています。先々が楽しみ」と収穫ある内容で前を向いた。