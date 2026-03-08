逃げたアイニードユーがゴール寸前まで粘って3着。初コンビの西村淳は「スタートが良かった。ペースは悪くなかったが、最後は粘れなかったですね」と惜しい内容も冷静に語った。吉村師は「千四はいいと思っていました。次は状態を見て」と明言を避け、路線を決めていく模様だ。