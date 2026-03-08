俳優の萩原利久（27）と女優の古川琴音（29）が7日、都内で声優を務めたアニメ映画「花緑青が明ける日に」（監督四宮義俊）の公開記念舞台あいさつに出席した。立ち退きが決まった花火工場のために、幻の花火を打ち上げようと奔走する若者たちの姿を描く物語。ともに声優初挑戦で、萩原は「実写との共通点は演じるということだけ。体全部を使って表現することが当たり前ではないと改めて感じた。楽しく素敵な経験だった」と感