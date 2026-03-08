グラウンド上で白い歯をのぞかせる大谷。充実ぶりはその表情が物語る(C)Getty Images3月7日、野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）プールCの第2戦で韓国代表と対戦。初回に3点を先制される苦しい展開になるも、自慢の打線が奮起。最終的に8-6で勝利を収めて2連勝。準々決勝ラウンド進出にまた一歩前進した。【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめて