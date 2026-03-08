メインに続く“父子鷹”だ。新規開業の手塚貴徳師（33）が送り出したレッドレナートが中山12Rで逃げ切りV。父の貴久厩舎からの転厩馬で、20年の吉岡師以来となる史上28人目の管理馬初出走初勝利をもぎ取った。手塚徳師は「初出走で緊張した。あまりうれし涙って流さないんだけど…泣いてしまいました」と照れ笑い。一方、父の手塚久師は「感激した。（親子の）絆だね。凄いうれしいよ」と喜びを口にした。なじみの厩舎スタッフ