牝馬限定のハンデ重賞「第44回中山牝馬S」が7日、中山競馬場で行われた。6番人気エセルフリーダが2番手から押し切って重賞初勝利。デビュー10年目の武藤雅（28）は父・善則師（58）が管理する愛馬で記念すべき重賞初Vを飾った。ひと足早い“桜前線”の到来。白、桃縦縞の勝負服を身にまとった武藤の笑みがはじける。「とにかくうれしい。普段からお世話になっている父の厩舎の馬で、重賞を勝てて本当に良かった」。今年がデビ