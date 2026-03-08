引退戦のビヨンドザヴァレーは最終4コーナー4番手から懸命に伸びたが2着。悲願のJRA重賞初制覇はならなかった。昨年10月レディスプレリュード（大井、Jpn2）に続くタイトル奪取に燃えていた菱田は「勝ちたかっただけに悔しいです…。ビヨンドザヴァレーは一生懸命走ってくれました」と愛馬に感謝していた。