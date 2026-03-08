昨秋エリザベス女王杯2着以来の3番人気パラディレーヌは3着。自身最重量のハンデ56・5キロを背負いながら、中団から伸びて底力は示した。岩田望は「いいポジションで、いい競馬はできました。きょうは久々でしたが、それでも体にしんどいところは感じませんでした。ハンデを背負っている中でよく頑張っています」と振り返った。