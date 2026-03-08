旧車フェスの開催に向けて意気込む佐藤さん＝２月２７日、横須賀市野比（画像の一部を修整しています）愛好家の多い「旧車」を通じて地域活性化を図ろうと「旧車フェスタｉｎＹＯＫＯＳＵＫＡ」が１５日、ヴェルニー公園（横須賀市汐入町）と商業施設「よこすかポートマーケット」（同市新港町）で開かれる。初の２会場での開催を前に、旧車文化の継承に情熱を注ぐ発起人の佐藤一記さん（５９）は「旧車の魅力を伝え、将来の