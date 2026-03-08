井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンは７日、第１ラウンドＣ組の韓国戦を８―６で制し、これで２戦２勝。オーストラリアと並び、グループ首位に立った。８日にオーストラリアとの全勝対決を制すれば、米国での決勝ラウンドに大きく駒を前進させる。この２戦での収獲は勝ち負けのみにとどまらない。２月中旬以降の代表召集以降、チームの完成度を測る上でポイントとされた「第２先発」にもメドがついたことだ。初戦の台湾戦