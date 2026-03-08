日韓戦の最中、東京ドームを温かい拍手が包んだ■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）突然のアクシデントに駆けつけた“人物”に、ファンから称賛が集まった。7日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の日本代表と韓国代表の試合が行われ、野球日本代表「侍ジャパン」が8-6で勝利。一進一退の攻防が繰り広げられた試合で光った“スポーツマンシップ”に、ファンが感激している。7回の侍ジャ