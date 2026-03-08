◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）スポーツ報知評論家の村田真一氏が韓国戦の３回に２試合連続となる右越えソロを放った大谷翔平投手のすごみを捕手の視点から語った。＊＊＊＊＊＊第２打席。韓国バッテリーは真正面から勝負する気はなかったはずよ。前日の台湾戦で満塁ホームラン含めて３安打打っているし、そもそも世界トップクラスの打者の大谷やからね。サイドスローの先発コ・ヨ