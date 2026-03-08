芝クッション値8.4＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前14.6％、4角12.0％ダートG前9.4％、4角10.2％※土曜午前5時30分。芝は全体的に良好。土曜の傾向は前有利で適度に上がりを要した。ダートは少し時計がかかっており、重めの馬場。上がり勝負なら差し届く。