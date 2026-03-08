◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム大阪）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝前Ｒソックス傘下３Ａウースター＝が来日初先発し、３回７安打４失点３Ｋ。与四死球３と制球面で苦しみ「いいものが出せず悔しい。今日の試合から学べることは多かった」と配球含めて一から見直すことを誓った。直球は来日後最速の１５７キロを計測したが、初回先頭から３連打を浴びるなど一挙３失点と苦しい立ち上