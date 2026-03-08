芝クッション値8.9＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.5％、4角14.4％ダートG前12.2％、4角13.4％※土曜午前5時30分。芝は回復傾向。3〜4角の内側に傷みが出始めているが、おおむね良好な状態で引き続き内前有利の見立て。ダートはやや水分を含んでおり先行有利だ。