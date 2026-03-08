◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）自らのバットから生まれた衝撃音とともに右翼席へアーチをかける打球を見つめながら、Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）はゆっくりと歩き出した。４―３の３回２死走者なし。１ストライクから２番手右腕・趙丙ヒョンのカーブを代わりばなで捉え、今大会１号ソロだ。スタンドが激しく沸き、一塁ベンチにも笑顔の輪が広がる。大谷、鈴木に続く１イニング３発目が