◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）4万人がどっと沸いた。守護神候補の新外国人モレッタ（パイレーツ）が、甲子園で初登板。1―0の8回に登場し、1回無失点。2死二塁からオスーナを内角ギリギリの直球で見逃し三振に斬るとグラブを2度叩いて三塁ベンチへ…。そう、軽やかな足取りで向かったのはソフトバンク側のベンチだった。「すみません。ちょっと気持ちが高ぶり過ぎて間違えちゃいました」。駆