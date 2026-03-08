◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）阪神・中川が2戦連続の適時打でアピールに成功した。初回に1死二塁から左前適時打。カウント2―2から123キロカーブをゴロで三遊間を破った。「真っすぐがいいピッチャー。真っすぐを捉えきれなかったのが反省点」。2ボールから155キロ直球を連続で空振りしたことを悔い、結果オーライとはしなかった。「真っすぐを待っている時は一発で仕留められるように」。開