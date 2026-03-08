◇第80回JABA東京スポニチ大会第1日・予選リーグCブロックNTT東日本4―2日本新薬（2026年3月7日等々力）NTT東日本の井上が先制ソロを含む2安打3打点で勝利に貢献した。3回先頭で外角のツーシームを左中間席へ放り込み、1―1の7回1死一、二塁では右翼線へ決勝2点三塁打。入社5年目の左打者は「チャンスの時ほど、どんどん攻めていく気持ちを持っている」と胸を張った。WBCで侍ジャパンの4番を務める吉田は青学大の6学