◇第80回JABA東京スポニチ大会第1日・予選リーグBブロックJFE東日本6―1西部ガス（2026年3月7日等々力）7日に開幕し、予選リーグ6試合が行われた。JFE東日本は6―1で西部ガスに快勝。「3番・一塁」で出場した猪田和希内野手（26）が2打席連続本塁打など3安打3打点をマークし、打線をけん引した。JFE東日本が3本塁打の一発攻勢で快勝した。主役は3番・猪田だ。入社9年目を迎えた右のスラッガーが大暴れを見せた。「（6