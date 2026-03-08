右脚肉離れでリハビリ中の阪神・立石正広内野手（22）が7日、現状の状態や1軍への思いを語った。6日から2軍の全体フリー打撃に参加しており、順調に回復しているスラッガー。この日は48スイング中2本の柵越えで、充実の表情を浮かべた。「練習のアップだったり、（全体練習に）部分的に入れている。良い方向にあると思います」既にフリー打撃中の打球処理も解禁。外野用グラブをつけて左翼に入り、軽快に打球を追った。「自