◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）阪神は7日、ソフトバンク戦（甲子園）に1―0で勝利した。2番手として4回から登板した高橋遥人投手（30）は昨季の日本一打線を翻弄（ほんろう）。今春の甲子園初登板で3回1安打無失点2奪三振と好投した。過去5度の手術を乗り越え、完全体で臨む勝負の9年目。今春の実戦では好調を維持する。期待のエース左腕候補が勢いそのままに初の開幕ローテーション入りへ向けて