元ＨＫＴ４８のタレント・村重杏奈（２７）が７日、東京・ニッポン放送イマジンスタジオで行われたラジオ番組「大沢あかねＬＵＣＫＹ７」（月〜金曜、後９・５０）の公開収録にゲストとして出演した。トークでは村重の“敏腕マネジャー”小野ふみや氏の話題に。「ずっと一緒のマネジャーで、もう７年くらい。１歳年上でお兄ちゃんみたいな感じ」と説明。バラエティーからモデル業まですべての道を小野氏が切り開いてくれた