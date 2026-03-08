◇第80回JABA東京スポニチ大会第1日・予選リーグAブロックJR東日本7―0YBSホールディングス（2026年3月7日神宮）JR東日本の19歳左腕が華々しい公式戦デビューを飾った。洗平は最速146キロの直球を武器に入社2年目で最長となる5回を投げて3安打無失点。7奪三振を数え「内容も結果も良かった」と笑みがはじけた。八戸学院光星（青森）では春夏通じて3度の甲子園出場。左肘を痛めた影響でプロ志望届を提出しなかった。ド