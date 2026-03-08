「オープン戦、日本ハム５−３ロッテ」（７日、エスコンフィールド）日本ハムは新人がそろって躍動した。先制適時三塁打の育成ドラフト１位・常谷（北海学園大）ら３選手がヒットを放ち、ドラフト１位・大川（明大）は１回をピシャリ。新庄剛志監督は「新人の子たちが“元気ハツラツ！オロナミンＣ”で。見ていて気持ちよかった」と上機嫌。常谷には「もっとできると思う。アピールしてもらって支配下に上がれるように」と期