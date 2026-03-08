◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）阪神・大竹がしみじみとした思いに浸りながら3回を2安打無失点に抑えた。ソフトバンクの先発は17年育成ドラフト1位の尾形。早大から入団した自身は4位という間柄だ。かつての仲間と先発で投げ合い、「同期入団で両方育成スタートなので。凄い真っすぐを投げてましたけど」と不思議な感覚を抱いていた。150キロ台を連発する相手とは対照的に、130キロ台後半の直球