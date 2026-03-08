「オープン戦、楽天２−９ＤｅＮＡ」（７日、春野総合運動公園野球場）ＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手は楽天・前田健との６年ぶりの対戦に「あんな大投手の方と対戦できてすごく楽しかったです。前田さんと対戦している時間というのは非常に楽しい。いつもと違ったような感覚の打席」と感慨を口にした。自身は５試合連続安打と好調を維持しており、「準備万端で開幕を迎えられるように続けていきたいなと思います」と話した。