◇第80回JABA東京スポニチ大会第1日・予選リーグAブロックENEOS3―2西濃運輸（2026年3月7日神宮）7日に開幕し、予選リーグ6試合が行われた。ENEOSは先発した加藤三範投手（27）が7回2失点の好投を見せ、西濃運輸に3―2で競り勝った。偉大な先輩の活躍に刺激を受けた。ENEOSの先発左腕・加藤は直球の球速こそ130キロ台後半でも緩急を自在に操り、7回6安打2失点に抑えて白星発進を呼んだ。得意のカットボールの切れも良く5