右脚の肉離れから再起を期す阪神ドラフト1位・立石（創価大）が、尼崎市のファーム本拠地・SGL尼崎でフリー打撃を行った。小谷野打撃チーフコーチが見守る中、48スイング中で柵越えは2本。リハビリ段階ながら6日からは他選手とともに打撃回りに参加しており、順調な回復ぶりを見せている。「（右脚は）ほぼ何も違和感なくできている。公の場で練習できていることがありがたく、充実している」フリー打撃終了後は三塁のポジシ