「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）阪神は先発大竹耕太郎が制球良く投げ分けて３回２安打、高橋遥人は３回１安打でそろって無失点と先発候補が順調で２戦連続の完封リレー。八回に登板したダウリ・モレッタ投手が相手ベンチに戻ろうとするハプニングがあったが、ベンチから飛び出した藤川球児監督は「アドレナリンが出てくることが、リリーバーとしては非常に重要」と理解を示した。以下、指揮官の主