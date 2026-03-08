◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼2戦連続零封勝ち少し寒かったけど、全体的に言えば、投手は良かった。次のスケジュールに順調に進むことができればいいなと思いますね。▼伏見が死球伏見寅威で、タイガースに来て「虎の勢い」で3つもデッドボールが当たったけど、（名前はトライでも）ラガーマンじゃないのでね。大丈夫だといいな。