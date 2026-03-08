「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）同級１位で元世界５階級制覇のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が７日、成田空港に来日した。「武士道」と漢字で書かれたＴシャツで登場したが、対戦する増田陸（帝拳）が室町時代の日本刀を趣味で所有していると聞き「ワ〜オ。仲良くなれるかも」と共鳴しつつ「試合なので倒さないと」と腕をぶした。昨年１２月、同級王者・堤聖也（角海