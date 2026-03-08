「練習試合、横浜１４−０帝京三」（７日、長浜グラウンド）高校野球の練習試合が７日、解禁され、センバツに出場する横浜の今秋ドラフト候補・織田翔希投手（２年）が、今年初の対外試合で帝京三との練習試合に登板し、３回無安打無失点と好投した。巨人・斉藤スカウトら６球団８人のＮＰＢスカウトが球場に足を運んだ中、エースの進化を見せつけた。「（センバツの）初戦をイメージして」と３番手で六回のマウンドへ。テン