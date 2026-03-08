◇第80回JABA東京スポニチ大会第1日・予選リーグBブロックセガサミー9―6日本製紙石巻（2026年3月7日等々力）セガサミーは、新人ながら1番に抜てきされた黒川怜が公式戦初安打を放った。「一本出せたのは自信になります」。3回先頭の第2打席で外角スライダーに食らいつき中前打。6回には四球を選び2出塁を果たした。日体大から入社した左打者は楽天・黒川の弟。年末年始で奈良に帰省した際には「間をつくって自分のス