「練習試合、花巻東９−６報徳学園」（７日、報徳学園グラウンド）高校野球の練習試合が７日、解禁され、センバツに出場する花巻東のエース左腕・萬谷堅心投手（２年）が投打で躍動した。「５番・右翼」で出場し、初回から中前打をマーク。四回には左中間への適時二塁打も放ち、「対左（投手）でしっかり逆方向に打てたので、これからも続けていきたい」と手応えを示した。七回からはマウンドに上がった。先頭に二塁打を許し