◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）昨年の日本シリーズの再戦で鷹狩りに成功した。投手陣が盤石。5投手が肌寒い天候を苦にせず、無四死球だった。藤川監督は「バッテリー間のコンビネーションというか、チームづくりの一環だと思う」と語り、先発マスクの伏見を含めて評価した。守備陣も光った。木浪、大山、高寺、浜田らが難しい打球をさばき、簡単に出塁を許さなかった。指揮官は手応えを口にす