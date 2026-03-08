◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）場内に表示された球速に甲子園がどよめいた。湯浅が7回に登板して9球で打者3人斬り。1死から井上を空振り三振に仕留めた154キロの外角直球が圧巻だった。24年8月に国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」の除去手術。試運転の3月上旬でも術後最速まで球速が上がった。「昨年よりいい感覚がキャンプからありました。オフからずっと真っすぐを課題にして