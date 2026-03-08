◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）ディベイニーが教育リーグ出場で不在の中、木浪がチーム唯一の3安打を放った。2回の中前打、6回の左前打は、追い込まれてから変化球をうまく捉えた。4回は、尾形の153キロに詰まりながらも左前へポトリ。直球にも決め球にも対応できたのは、今春から使用する「こけしバット」を手の内に入れ始めている証拠だ。「対応できたのは良かったけど、今日だけじゃない。