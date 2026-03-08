イラン情勢悪化による邦人退避に対応できるよう、航空自衛隊のKC767空中給油輸送機1機が8日未明、愛知県の空自小牧基地からインド洋の島国モルディブへ向け出発した。政府はイラン周辺国の滞在邦人のうち希望者をチャーター機で輸送する方針。空自機の派遣は、チャーター機が運航できない不測の事態に備えるためとしている。小牧基地では、午前2時20分ごろ、迷彩服を着た隊員ら約30人が隊列を組んで輸送機に乗り込んだ。見送る