「大相撲春場所」（８日初日、エディオンアリーナ大阪）横綱大の里が３場所ぶり６度目の優勝を狙い、３場所連続優勝と横綱昇進へ挑む大関安青錦。「荒れる春場所」と評される大阪場所を元横綱武蔵丸の武蔵川親方（デイリースポーツ評論家）が占った。◇◇綱とりの安青錦は、内容を第一に考えてほしい。自分の相撲を取ることを続けていけば、うまくいくんじゃないか。２場所連続で優勝したのは成長しているからこそ。