ももいろクローバーＺの佐々木彩夏（２９）が、結婚発表から一夜明けた６日深夜、ニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンＸ（クロス）」に生出演。自らの肉声で改めて報告した。放送前には都内の同局に集まった報道陣の写真撮影に応じ、大好物の唐揚げとシュークリームを夜食として用意する神対応。番組では、冒頭から「はぁ、緊張する」と率直に気持ちを伝え、モノノフたちが結婚祝いとして、佐々木がファンを公言し