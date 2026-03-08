俳優・岡田准一（４５）が、日本テレビ系で放送される世界的大ヒット番組「ＴＨＥＦＬＯＯＲ」の日本版（２８日、後７・００）のＭＣに決定したことが７日、分かった。優勝賞金１０００万円をかけて挑戦者が１対１のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げる番組。２０２３年にオランダで初めて放送され、アメリカ、フランスなどで爆発的な人気を集めてきた。日本版では３２人の芸能人たちが対決する。岡田はＮｅｔｆｌｉｘ「イク